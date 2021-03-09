Познайомився заради пограбування: в Одесі чоловік вкрай жорстко побив жінку

Джерело:поліція Одеської області
25-річного одесита затримали днями за підозрою у скоєнні розбою. За даними слідства, він до втрати свідомості забив нову знайому та пограбував її.
Про злочин правоохоронці дізналися від сусідів побитої жінки, які знайшли її біля під'їзду без свідомості.
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Затриманому вже встигли оголосити підозру у вчиненні розбою із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді перебування під вартою.
Якщо служителі Феміди визнають його винним у скоєнні злочину, 25-річному чоловіку загрожує від 8 до 15 років із конфіскацією майна.
Про стан потерпілої наразі нічого не відомо.