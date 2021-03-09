25-річного одесита затримали днями за підозрою у скоєнні розбою. За даними слідства, він до втрати свідомості забив нову знайому та пограбував її.

Про злочин правоохоронці дізналися від сусідів побитої жінки, які знайшли її біля під'їзду без свідомості.

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За кілька годин після цього слідчі вже затримали підозрюваного.

Що відомо про побиття жінки в Одесі

За даними правоохоронців, напередодні скоєння злочину 25-річний місцевий мешканець познайомився із жінкою, щоб надалі пограбувати її.

Після побачення зловмисник провів потерпілу додому, але біля під'їзду накинувся на неї із кулаками.

Коли жінка втратила свідомість, чоловік забрав у неї сумку зі смартфоном та 3 тисячами гривень.

За вкрай короткий проміжок часу фігурант справи встиг продати телефон та навіть витратив частину викрадених коштів.

Затриманому вже встигли оголосити підозру у вчиненні розбою із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді перебування під вартою.

Якщо служителі Феміди визнають його винним у скоєнні злочину, 25-річному чоловіку загрожує від 8 до 15 років із конфіскацією майна.

Про стан потерпілої наразі нічого не відомо.