Злочин стався в Малиновському районі Одеси в ніч на 20 грудня за адресою Іспанський провулок, 1. Невідомий чоловік зайшов до універсаму "Сеньйор" та забрав гроші з каси.

Близько 1500 гривень зловмиснику віддала сама продавчиня, оскільки чоловік погрожував їй пістолетом. Про це повідомляє місцеве видання "Трасса Е-95".

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Запис пограбування зняли встановлені в універсамі камери відеонагляду.

Що відомо про напад на продавчиню магазину в Одесі

Збройне пограбування трапилося вночі, коли у цілодобовому магазині не було нікого з відвідувачів. Чоловік підійшов до каси та дістав пістолет із сумки.

Потім він направив зброю у бік продавчині, яка швидко віддала йому гроші.

Отримавши всього лише 1500 гривень, зловмисник зник. Він був у медичній масці.

Офіційних коментарів від поліціянтів щодо цього злочину наразі не було.

Дивіться відео пограбування магазину "Сеньйор" в Одесі: