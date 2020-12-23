З самого ранку 23 грудня в Одесі поліцейські готувалися до спецоперації зі знешкодження озброєного чоловіка. Правоохоронці прибули на до фігуранта кримінальної справи з обшуком, але зіштовхнулися з опором.

З вікон приватного будинку, до якого прямували поліціянти, по них почали стріляти. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на місцеві спільноти в телеграмі.

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Наразі правоохоронці вирішують, що їм робити з озброєним зловмисником.

Що відомо про стрілянину в Одесі

Інцидент стався зранку на вулиці Другій Станційній, 25. Правоохоронці приїхали для проведення санкціонованих слідчих дій, але власник домівки вирішив чинити опір та намагатися силою не підпускати поліціянтів.

Внаслідок цього на місце прибули бійці КОРДу, а також керівництво поліції міста. Наразі до штурму поліціянти ще не вдалися.



Поліцейські вирішують, чи штурмувати їм будівлю з озброєним чоловіком / Фото "ХО"

За неперевіреною інформацією, правоохоронці намагаються домовитися з чоловіком про мирне вирішення конфлікту.

Офіційних коментарів з приводу стрілянини у поліції поки що не надали.