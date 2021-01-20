На проспекті Небесної Сотні в Одесі чоловік вийшов з під'їзду з відрубаною головою та ножем в руках. Поліція вже затримала його.

У місті Одеса на вулиці Небесної сотні, 41, затримали чоловіка з відчленованою головою в руках та обмотаного людськими внутрішніми органами. Про це повідомили у телеграмі Департаменту карного розшуку.

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За попередньою інформацією, чоловік скоїв вбивство батька та ще однієї людини. Наразі точнішої інформації немає.

Одній жертві вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому – відчленував голову.

На місці події працюють поліцейські, але поки вони не коментують подію, повідомляє "Думская".

Голий і закривавлений чоловік, обмотаний кишками і тримає в руках голову людини вийшов з парадної, сів на лавочку і закурив,

– розповів один з мешканців будинку.

Де зараз перебуває вбивця і що з ним – невідомо.

У поліції підтвердили подвійне вбивство на Небесної Сотні. Вбивцю затримали, проти нього відкрили кримінальне провадження.



Чоловік вийшов з будинку з відрубаною головою і ножем / телеграм Департаменту карного розшуку

В Одесі чоловік гуляв з відрубаною головою і ножем в руках

Відео з місця вбивства в Одесі

Трагедія сталася в Одесі, на вулиці Небесної Сотні, 41: дивіться карту