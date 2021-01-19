Водій автомобіля Skoda в Одесі підрізав трамвай, після чого жорстоко побив його водійку. Інцидент стався 18 січня на вулиці Старопортофранківській. Жінку госпіталізували, нападника доправили до відділку поліції.

В Одесі чоловік побив водійку трамвая: що відомо

Трамвай 28 маршруту в Одесі рухався вулицею Старопортофранківською в бік вулиці Пастера. Приблизно о 18:20 його підрізав автомобіль Skoda. Про це розповіли у місцевому виданні "Думская".

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Водійка трамвая екстрено загальмувала, кілька пасажирів через це впали – на щастя, обійшлося без значних травм.



Водій авто підрізав трамвай, довелося застосовувати екстрене гальмування / Фото "Думская"

Після цього водійка вийшла на вулицю, щоб подивитися на ймовірні пошкодження. Водночас водій Skoda почав її ображати, а потім вдарив в обличчя, повалив на землю і бив ногами.



Нападник в Одесі жорстоко побив водійку трамвая / Фото "Думская"

У ситуацію втрутилися пасажири трамвая, нападника вдалося затримати. Його передали працівникам служби безпеки дорожнього руху комунального підприємства "Одесміськелектротранс", а потім і поліції, яка прибула за викликом.



Нападника на водійку затримали пасажири трамвая та передали поліції / Фото "Думская"

Постраждалу водійку доправили до міської лікарні, щоб надати медичну допомогу.