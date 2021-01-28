В Одесі через негоду не зміг приземлитися літак з Єгипту: відео

В Одесі вже другий день лютує сильний снігопад. Через негоду 28 січня в аеропорту не зміг приземлитися літак із єгипетського Шарм-ель-Шейху.
Джерело: "Думская"
Літак авіакомпанії SkyUp кружляв в небі над аеропортом близько 30 хвилин.
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Пілоти не змогли приземлитися через посилення вітру. Очікуючи на поліпшення погодних умов вони зробили кілька кіл на висоті 1000 метрів. Однак згодом полетіли у київський аеропорт "Бориспіль".
Ми чекаємо на багаж та рішення SkyUp щодо того, як нас доставлятимуть в Одесу. По ідеї авіакомпанія, яка забирала нас з Одеси, повинна привезти назад туди. Наразі нічого ще не відомо, скільки часу все займе теж не ясно,
– розповіла пасажирка літака.
За словами жінки, деякі пасажири вирішили не чекати на дії авіакомпанії, а добиратися додому самостійно.
В Одесі не зміг приземлитися літак з Єгипту: відео
Літак зробив кілька кіл над Одесою / Скриншот