В Одесі вже другий день лютує сильний снігопад. Через негоду 28 січня в аеропорту не зміг приземлитися літак із єгипетського Шарм-ель-Шейху.

Джерело: "Думская"

Літак авіакомпанії SkyUp кружляв в небі над аеропортом близько 30 хвилин.

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Куди полетів літак

Пілоти не змогли приземлитися через посилення вітру. Очікуючи на поліпшення погодних умов вони зробили кілька кіл на висоті 1000 метрів. Однак згодом полетіли у київський аеропорт "Бориспіль".

Ми чекаємо на багаж та рішення SkyUp щодо того, як нас доставлятимуть в Одесу. По ідеї авіакомпанія, яка забирала нас з Одеси, повинна привезти назад туди. Наразі нічого ще не відомо, скільки часу все займе теж не ясно,

– розповіла пасажирка літака.

За словами жінки, деякі пасажири вирішили не чекати на дії авіакомпанії, а добиратися додому самостійно.

В Одесі не зміг приземлитися літак з Єгипту: відео



Літак зробив кілька кіл над Одесою / Скриншот

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