В Одесі через негоду не зміг приземлитися літак з Єгипту: відео
В Одесі вже другий день лютує сильний снігопад. Через негоду 28 січня в аеропорту не зміг приземлитися літак із єгипетського Шарм-ель-Шейху.
Джерело: "Думская"
Літак авіакомпанії SkyUp кружляв в небі над аеропортом близько 30 хвилин.
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Куди полетів літак
Пілоти не змогли приземлитися через посилення вітру. Очікуючи на поліпшення погодних умов вони зробили кілька кіл на висоті 1000 метрів. Однак згодом полетіли у київський аеропорт "Бориспіль".
Ми чекаємо на багаж та рішення SkyUp щодо того, як нас доставлятимуть в Одесу. По ідеї авіакомпанія, яка забирала нас з Одеси, повинна привезти назад туди. Наразі нічого ще не відомо, скільки часу все займе теж не ясно,
– розповіла пасажирка літака.
За словами жінки, деякі пасажири вирішили не чекати на дії авіакомпанії, а добиратися додому самостійно.
В Одесі не зміг приземлитися літак з Єгипту: відео
Літак зробив кілька кіл над Одесою / Скриншот
Негода в Одесі: що відомо
- 27 січня в Одесі погіршилася погода. За добу випала місячна норма опадів.
- Через сильні снігопади на дорогах виникло ускладнення руху.
- Правоохоронці перекрили трасу Одеса – Київ. У заторі стояли понад сотня вантажівок.
- Водії залишили свої автомобілі прямо на дорозі і пішки добиралися в місто.
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