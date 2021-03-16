В Одесі поліція встановлює обставини смерті літньої жінки. 16 березня її знайшли у мішку біля входу у підвал школи № 57, що на вулиці Ямчитського.

Бабусю хтось убив – правоохоронці знайшли сліди насильницької смерті. Особа загиблої та причини її смерті наразі невідомі.

Читайте також В одеських катакомбах знайшли мертвого чоловіка, якого розшукували кілька діб

На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Бабусю знайшли зранку

Тіло знайшли зранку у мішку біля школи й забрали на експертизу. Двері у підвал, біля якого залишили труп, були зачинені на замок.

Школи № 57 розташована у центрі Одеси, у Приморському районі.

Робота правоохоронців / Фото сайту "Думская"

В Одесі біля школи знайшли тіло літньої жінки: дивіться відео

У січні 2021 року в Одесі сталась ще один мотрошний злочин – хлопець відрубав батьку голову й ходив з нею вулицями міста.