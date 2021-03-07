В Одесі біля ресторану сталась стрілянина: є поранені – фото, відео

7 березня 2021 , 11:17
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Джерело:

Поліція Одеси

У центрі Одеси 7 березня виникла стрілянина. Це сталось через конфлікт між двома компаніями. У результаті троє людей постраждали.

Інцидент стався на Катерининській вулиці.

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Що відомо про стрілянину

  • Спочатку компанії влаштували бійку.
  • Потім 32-річний чоловік відкрив вогонь із травматичної зброї. Медики надали допомогу пораненим.
  • Учасників стрілянини забрали до відділку поліції. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини.
  • Вже відкрили справу щодо хуліганства із застосуванням зброї.
  • Як пише "Думська", стрілянина виникла біля ресторану Vaniti.


Місце, де сталась стрілянина / Фото Нацполіції

Що відомо про схожі інциденти

Стрілянина біля ресторану Одеси, дивіться відео: