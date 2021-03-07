В Одесі біля ресторану сталась стрілянина: є поранені – фото, відео

У центрі Одеси 7 березня виникла стрілянина. Це сталось через конфлікт між двома компаніями. У результаті троє людей постраждали.
Інцидент стався на Катерининській вулиці.
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Що відомо про стрілянину
- Спочатку компанії влаштували бійку.
- Потім 32-річний чоловік відкрив вогонь із травматичної зброї. Медики надали допомогу пораненим.
- Учасників стрілянини забрали до відділку поліції. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини.
- Вже відкрили справу щодо хуліганства із застосуванням зброї.
- Як пише "Думська", стрілянина виникла біля ресторану Vaniti.
Місце, де сталась стрілянина / Фото Нацполіції
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Стрілянина біля ресторану Одеси, дивіться відео: