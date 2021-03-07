В Одесі біля ресторану сталась стрілянина: є поранені – фото, відео
У центрі Одеси 7 березня виникла стрілянина. Це сталось через конфлікт між двома компаніями. У результаті троє людей постраждали.
Джерело:Поліція Одеси
Інцидент стався на Катерининській вулиці.
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Що відомо про стрілянину
- Спочатку компанії влаштували бійку.
- Потім 32-річний чоловік відкрив вогонь із травматичної зброї. Медики надали допомогу пораненим.
- Учасників стрілянини забрали до відділку поліції. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини.
- Вже відкрили справу щодо хуліганства із застосуванням зброї.
- Як пише "Думська", стрілянина виникла біля ресторану Vaniti.
Що відомо про схожі інциденти
- У Києві 25 лютого на вулиці Ямській під час мітингу проти забудови під’їхав мікроавтобус. З нього почали стріляти невідомі.
- Стрілянина сталась також в Ужгороді 14 лютого. Вогонь відкрив іноземець, згодом його затримали.
- 12 лютого у Полтаві чоловік стріляв з вікон весільного кортежу.
Стрілянина біля ресторану Одеси, дивіться відео:
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