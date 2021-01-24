Іномарка виїхала на зустрічну та врізалась в автобус в Одесі: є загиблі – фото

В Суворовському районі Одеси трапилась ДТП. Машина зіштовхнулась з мікроавтобусом.
На жаль, внаслідок цього загинула дівчина. Про подію повідомили на сайті Нацполіції області.
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Що трапилось
У аварії загинула дівчина / Фото Нацполіції
Попередньо встановили, що 29-річний водій іномарки не впорався з керуванням, тож виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з мікроавтобусом.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Одеські поліцейські з'ясовують обставини смертельної аварії.
Жалива автотроща в Одесі / Фото Нацполіції