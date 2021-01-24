В Суворовському районі Одеси трапилась ДТП. Машина зіштовхнулась з мікроавтобусом.

На жаль, внаслідок цього загинула дівчина. Про подію повідомили на сайті Нацполіції області.

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Що трапилось

На вулиці Миколаївська дорога зіштовхнулись автомобілі Mitsubishi Galant та мікроавтобус Mercedes Vito. Це сталося опівдні, 24 січня.

18-річна пасажирка легковика загинула на місці. Все через численні отримані травми.

Обох водіїв транспортних засобів завезли у лікарні із тілесними ушкодженнями.



У аварії загинула дівчина / Фото Нацполіції

Яка причина

Попередньо встановили, що 29-річний водій іномарки не впорався з керуванням, тож виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з мікроавтобусом.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Одеські поліцейські з'ясовують обставини смертельної аварії.



Жалива автотроща в Одесі / Фото Нацполіції