В Одесі автівка влетіла у терасу McDonald's: фото, відео
В Одесі 30 грудня автомобіль Nissan Almera врізався у терасу McDonald's. Внаслідок інциденту постраждали 2 людей.
ДТП сталася на проспекті Шевченка. Про це повідомляє "Думская".
Актуально У Сумській області поліцейські потрапили у ДТП: є постраждалі
Деталі інциденту
- Nissan Almera врізався в огорожу навколо McDonald's.
- Очевидці розповідають, що удар був дуже сильний.
- Від удару порозліталися столи та стільці, розташовані на терасі.
- Внаслідок інциденту постраждала відвідувачка. Її непритомну відвезли до місцевої лікарні.
- Госпіталізовувати довелося також водія Nissan Almera. Наразі невідомо, у якому стані перебуває чоловік.
- На місце ДТП прибули правоохоронці.
- Обставини інциденту наразі встановлюють.
Автівка влетіла у терасу McDonald's / Фото "Думская"
Nissan Almera влетів у терасу McDonald's: дивіться відео
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter