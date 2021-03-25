Намагався купити маску без маски: в Одесі аптекарка відмовилась обслуговувати клієнта – відео

В Одесі фармацевт відмовилась обслуговувати чоловіка, який був без маски, але хотів її придбати. Аптекарка посилалась на карантинні обмеження.

Відповідно до затвердженого порядку, люди можуть заходити до крамниць та аптек лише в масці. Проте як зайти в масці, якщо її нема?

До теми У парках та скверах можна ходити без масок: уряд уточнив деталі постанови

Детальніше про інцидент

Аптекарі переважно поблажливо ставляться до таких клієнтів та продають їм маски. В Одесі такого не сталося.

На відео чоловік обурюється: "Відмовляєтесь? В аптеці? Без маски? А маску де взяти?".

Фармацевт, зі свого боку, посилається на закон. Відповідно до нього за обслуговування клієнтів без дотримання маскового режиму, підприємство можуть оштрафувати.

Відповідно до закону, штрафи можуть сягати від 3 400 до 5 100 гривень.

Одеська аптекарка відмовилась обслуговувати чоловіка без маски: відео