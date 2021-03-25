Намагався купити маску без маски: в Одесі аптекарка відмовилась обслуговувати клієнта – відео
В Одесі фармацевт відмовилась обслуговувати чоловіка, який був без маски, але хотів її придбати. Аптекарка посилалась на карантинні обмеження.
Джерело:"Украина без цензуры"
Відповідно до затвердженого порядку, люди можуть заходити до крамниць та аптек лише в масці. Проте як зайти в масці, якщо її нема?
До теми У парках та скверах можна ходити без масок: уряд уточнив деталі постанови
Детальніше про інцидент
Аптекарі переважно поблажливо ставляться до таких клієнтів та продають їм маски. В Одесі такого не сталося.
На відео чоловік обурюється: "Відмовляєтесь? В аптеці? Без маски? А маску де взяти?".
Фармацевт, зі свого боку, посилається на закон. Відповідно до нього за обслуговування клієнтів без дотримання маскового режиму, підприємство можуть оштрафувати.
Одеська аптекарка відмовилась обслуговувати чоловіка без маски: відео
Поділитися новиною