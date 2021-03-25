В Одесі фармацевт відмовилась обслуговувати чоловіка, який був без маски, але хотів її придбати. Аптекарка посилалась на карантинні обмеження.

Відповідно до затвердженого порядку, люди можуть заходити до крамниць та аптек лише в масці. Проте як зайти в масці, якщо її нема?

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Детальніше про інцидент

Аптекарі переважно поблажливо ставляться до таких клієнтів та продають їм маски. В Одесі такого не сталося.

На відео чоловік обурюється: "Відмовляєтесь? В аптеці? Без маски? А маску де взяти?".

Фармацевт, зі свого боку, посилається на закон. Відповідно до нього за обслуговування клієнтів без дотримання маскового режиму, підприємство можуть оштрафувати.

Зверніть увагу! Відповідно до закону, штрафи можуть сягати від 3 400 до 5 100 гривень.

Одеська аптекарка відмовилась обслуговувати чоловіка без маски: відео