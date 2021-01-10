Київський районний суд Одеси визнав винною у порушенні карантину адміністраторку ресторану "Апшерон". Тепер вона повинна сплатити 34 тисячі гривень штрафу.

Відповідне рішення суд прийняв без присутності жінки. Про це повідомляє одеське видання Pushkinska.net. До речі На Львівщині виявили вже понад 60 порушень локдауну Що відомо про порушення Як мовиться у судовому рішенні, 17 жовтня 2020 року ресторан працював до 23:44 замість 22:00, чим було порушено правила карантину.

На адміністраторку закладу поліцейські склали протокол.

Жінка заявила, що не згідна з цим і буде оскаржувати протокол у суді.

Тричі її викликали на засідання суду, однак вона жодного разу не прийшла.

Суд розглянув цю справу без неї і визнав її вину.

Адміністраторку оштрафували на 34 тисячі гривень.

Наразі апеляцію вона не подавала. Зверніть увагу! З 8 по 24 січня в Україні діє посилений карантин. Відповідно заборонено приймати відвідувачів закладам громадського харчування, розважальним установам, торговим центрам, кінотеатрам, спортзалам та басейнам. Детальніше про заборони під час локдауну – читайте за посиланням.

Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу