В Одесі на "7 кілометрі" грабіжники відібрали 200 тисяч: оголосили план "перехоплення"

В Одесі на ринку "7 кілометр" 18 березня грабіжники відібрали у чоловіка сумку з 200 тисячами гривень. Правоохоронці оголосили план "перехоплення".

Невідомі вдарили чоловіка по голові та застосували травматичну зброю і газовий балончик. Поліція розшукує автомобіль "Chrysler" (АС6614СЕ) білого кольору, на якому втекли грабіжники.

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В поліції наразі не коментують інцидент, але у мережу потрапило їх орієнтування.

Скриншот поліцейського орієнтування