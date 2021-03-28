В Одесі 4-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки та розбився

У Приморському районі в Одесі загинула чотирирічна дитина. Хлопчик випав з вікна 8 поверху і розбився.

Для встановлення обставин трагедії на місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Подробиць щодо того, як хлопчик випав з вікна, правоохоронці наразі не надають.

Зверніть увагу "Дитина в пакеті рухалась і плакала": нові деталі порятунку немовля, яке викинули

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Нещодавні кримінальні випадки, пов'язані з дітьми