В Одесі 4-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки та розбився

У Приморському районі в Одесі загинула чотирирічна дитина. Хлопчик випав з вікна 8 поверху і розбився.
Для встановлення обставин трагедії на місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. Подробиць щодо того, як хлопчик випав з вікна, правоохоронці наразі не надають.
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Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".
Нещодавні кримінальні випадки, пов'язані з дітьми
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