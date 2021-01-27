В Одесі 27 січня сильний снігопад та потужний вітер повалили чимало дерев на дороги. У результаті цього багато автомобілів опинилися в пастці. Водіям на допомогу прийшли рятувальники.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

У ДСНС інформують, що протягом дня до них надходять повідомлення від водіїв, які стали заручниками негоди.

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Рятувальники допомагали водіям

Співробітники служби порятунку близько 10 ранку за допомогою буксиру витягували на проїжджу частину вантажний автомобіль Volvo, який забуксував у снігах.

Також рятувальники прийшли на допомогу вантажному автомобілю DAF, який на перехресті трас Одеса – Київ та Кіровоград – Платонове не міг самостійно піднятись на підйом. Працівники ДСНС допомогли водію продовжити рух.

Зверніть увагу! Внаслідок ускладнення погодних умов в Одесі з 9:30 призупинено в'їзд великогабаритного та великовагового транспорту до міста. Паркувати вантажівки можна лише у спеціально визначених місцях на під'їздах до Одеси.

Негода повалила багато дерев

Місцеве видання "Думська" повідомляє про те, що негода повалила дерева на дороги у різних районах Одеси.

Зазначають, що "деревопад" спровокував затори на міських дорогах.

В Одесі негода повалила дерева на дороги / Фото "Думська"

Окрім цього, практично повністю заблокована Київська траса, яка проходить за 80 кілометрів від Одеси. Там сталася ДТП за участю трьох вантажних автомобілів. Затор протягується на декілька кілометрів.

Вантажівки заблоковані на трасі / Відео з телеграм-каналу "Київ Оперативний"