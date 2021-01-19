В Одеському військовому госпіталі 18 січня помер 32-річний солдат-контрактник. Нещодавно його жорстоко побили товариші по службі.

Чоловік потрапив до медичного закладу 16 січня з важкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм мозку і гематомами. Про це повідомляє "Думська" з посиланням на прокуратуру області.

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Що стало причиною конфлікту

Правоохоронці встановили, що 16 січня чоловіка сильно побили в казармі 11-го мотопіхотного батальйону, що дислокується на Одещині в місті Подільськ, товариші по службі. З ними військовий посварився під час спільного розпиття спиртних напоїв. Його госпіталізували до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

Через декілька днів, 18 січня, солдат помер у медзакладі від отриманих травм.

Що загрожує зловмисникам

Поліція відкрила кримінальне провадження. Зловмисникам інкримінують нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілого. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Подільськ Одеської області: карта