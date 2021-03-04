В Одесі 4 березня сталась трагедія – 18-річний юнак вистрибнув з 15 поверху. Це трапилось на вулиці Академіка Заболотного, 12. Це вже другий випадок за останній тиждень.

Наразі невідомо чому хлопець вирішив покінчити зі своїм життям, але зробив він це на очах місцевих мешканців.

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Відомо, що загиблий народився в Арцизькому районі, це на Півдні Одеської області. Хлопець піднявся на 15 поверх й стрибнув із загального балкона.

Саме так робили інші підлітки у Києві та інших містах. Про хвилю дитячих самогубств писали на сайті 24 каналу.

В Одесі хлопець вистрибнув з 15 поверху / Фото Нацполіції

Нагадаємо, що вчора, 3 березня, в Одесі з 23 поверху вистрибнув чоловік. Інцидент стався зранку в ЖК "Альтаїр". Він впав на машину й дивом залишився живим.

Дитячі самогубства

За останні два місяці в Україні сталось багато аналогічних випадків. Підлітки та діти стрибають з багатоповерхівок. Наразі поліція не з’ясувала чи існує нова смертельна "гра" за аналогом "синього кита", коли дітей доводили до самогубства. Але таку версію правоохоронці розглядають.