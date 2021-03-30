В Одесі 15-річна дівчина вистрибнула з вікна 7 поверху: мала депресивний розлад

В Одесі 29 березня з сьомого поверху житлового будинку вистрибнула 15-річна дівчина. Повідомляють, що у неї були проблеми з психікою, а саме – вона хворіла на депресію.

Про це пресслужба Нацполіції Одещини повідомила у коментарі 24 каналу. Трагедія трапилася за адресою Говорова, 11/1.

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Де були батьки дівчини

Батьки померлої в цей момент були вдома. Вони перебували в іншій кімнаті квартири. Коли зайшли в кімнату доньки, вікно було відчиненим. Згодом підійшли та побачили тіло дитини на землі під будинком.

Детальніше про загиблу

Телеграм-канал "Х***я Одесса" повідомив, що дівчина вчилась у 10 класі освітнього центру "Оптима". Також відомо, що вона перебувала на обліку в невропатолога, як людина з депресивним розладом.

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