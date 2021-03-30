В Одесі 15-річна дівчина вистрибнула з вікна 7 поверху: мала депресивний розлад
В Одесі 29 березня з сьомого поверху житлового будинку вистрибнула 15-річна дівчина. Повідомляють, що у неї були проблеми з психікою, а саме – вона хворіла на депресію.
Джерело:24 канал
Про це пресслужба Нацполіції Одещини повідомила у коментарі 24 каналу. Трагедія трапилася за адресою Говорова, 11/1.
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Де були батьки дівчини
Батьки померлої в цей момент були вдома. Вони перебували в іншій кімнаті квартири. Коли зайшли в кімнату доньки, вікно було відчиненим. Згодом підійшли та побачили тіло дитини на землі під будинком.
Детальніше про загиблу
Телеграм-канал "Х***я Одесса" повідомив, що дівчина вчилась у 10 класі освітнього центру "Оптима". Також відомо, що вона перебувала на обліку в невропатолога, як людина з депресивним розладом.
Інші випадки самогубств
- У Дніпрі 26 березня чоловік порізав вени та впав з даху дитячого садочку. Потерпілий помер від отриманих ран. Повідомляють, що він зловживав алкоголем.
- У Києві дівчина стрибнула з 35 поверху будинку. Трагедія сталась 20 березня в житловому домі за адресою Харківське шосе, 19. Своїм тілом вона пробила дах прибудови на території багатоповерхівки.
- Зранку 16 березня в Київській лікарні №4 пацієнтка вистрибнула з вікна 6 поверху. Заклад лікує пацієнтів, які хворіють на коронавірус.
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