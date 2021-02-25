В Одесі 13-річна дівчина кинулася під потяг: загинула миттєво

В Одесі 13-річна дівчина потрапила під колеса потяг. На жаль, отримані травми були несумісні з життям. Трагедія сталася близько опівночі 24 лютого за станцією "Депо" в Суворовському районі міста.

Подробиці розповів машиніст потяга. Коли він побачив дитину, яка перетинає колію та розмовляє телефоном, почав подавати попереджувальні сигнали.

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Що відомо про трагедію

Дівчина не відреагувала на сигнали машиніста, а навпаки – лягла прямо на рейки.

Побачивши це, чоловік одразу застосував екстрене гальмування.

На жаль, зупинити транспорт вчасно не вдалося.

Що кажуть близькі загиблої

► Як розповіли правоохоронцям рідні загиблої, дитина раніше не висловлювала намірів накласти на себе руки. За їхніми словами, конфліктів у сім'ї не було.

► Водночас товаришка дівчини розповіла, що перед тим, як кинутися під потяг, вона написала про це в одному зі спільних чатів у месенджері.

Поліція встановлюватиме всі обставини трагедії. Відомості про неї вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань – за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство".