В Одесі 13-річна дівчина кинулася під потяг: загинула миттєво
В Одесі 13-річна дівчина потрапила під колеса потяг. На жаль, отримані травми були несумісні з життям. Трагедія сталася близько опівночі 24 лютого за станцією "Депо" в Суворовському районі міста.
Джерело:Нацполіція
Подробиці розповів машиніст потяга. Коли він побачив дитину, яка перетинає колію та розмовляє телефоном, почав подавати попереджувальні сигнали.
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Що відомо про трагедію
- Дівчина не відреагувала на сигнали машиніста, а навпаки – лягла прямо на рейки.
- Побачивши це, чоловік одразу застосував екстрене гальмування.
- На жаль, зупинити транспорт вчасно не вдалося.
Що кажуть близькі загиблої
► Як розповіли правоохоронцям рідні загиблої, дитина раніше не висловлювала намірів накласти на себе руки. За їхніми словами, конфліктів у сім'ї не було.
► Водночас товаришка дівчини розповіла, що перед тим, як кинутися під потяг, вона написала про це в одному зі спільних чатів у месенджері.
Поліція встановлюватиме всі обставини трагедії. Відомості про неї вже внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань – за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство".
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