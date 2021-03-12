В Одесі за допомогою дрона скинули вибухівку на житловий будинок: фото

Джерело:пресслужба поліції Одещини
В Одесі на подвір'ї житлового будинку виявили осколки гранати. Там-таки знайшли й уламки квадрокоптера, з якого на приватну територію скинули вибуховий пристрій.
Інцидент стався 11 березня близько першої години дня у Київському районі на вулиці Дачній.
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Унаслідок події ніхто не постраждав,
– зазначили правоохоронці.
В Одесі на будинок скинули гранату з квадрокоптера / Фото пресслужби поліції Одещини
На місці пригоди працювали слідчо-оперативна група та спеціалісти-вибухотехніки. Обставини неприємного епізоду та причетні до нього особи встановлюються.
Поліція відкрила справу за статтею про хуліганство.
В Одесі з квадрокоптера скинули гранату на будинок / Фото пресслужби поліції Одещини