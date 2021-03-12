В Одесі на подвір'ї житлового будинку виявили осколки гранати. Там-таки знайшли й уламки квадрокоптера, з якого на приватну територію скинули вибуховий пристрій.

Інцидент стався 11 березня близько першої години дня у Київському районі на вулиці Дачній.

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Унаслідок події ніхто не постраждав,

– зазначили правоохоронці.



В Одесі на будинок скинули гранату з квадрокоптера / Фото пресслужби поліції Одещини

На місці пригоди працювали слідчо-оперативна група та спеціалісти-вибухотехніки. Обставини неприємного епізоду та причетні до нього особи встановлюються.

Поліція відкрила справу за статтею про хуліганство.



В Одесі з квадрокоптера скинули гранату на будинок / Фото пресслужби поліції Одещини

Зверніть увагу! У соцмережах користувачі запевняли, що за допомогою квадрокоптера вибухівку скинули на будинок.