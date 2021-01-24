В Одесі 11-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки і загинув

В Одесі знайшли підлітка, який, ймовірно, викинувся з багатоповерхівки. Трагедія сталася на вулиці Михайлівській.

У поліції говорять про можливе самогубство. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Зараз поліція встановлює всі деталі. Попередньо, 11-річний хлопчик випав з балкону сходового майданчика.

Це сталося, швидше за все, з 19 поверху житлового будинку. На жаль, дитина загинула.

Ймовірно, це самогубство

На місці зараз працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо внесення відомостей до реєстру Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

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