В Одесі 11-річний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки і загинув
В Одесі знайшли підлітка, який, ймовірно, викинувся з багатоповерхівки. Трагедія сталася на вулиці Михайлівській.
У поліції говорять про можливе самогубство. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.
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Зараз поліція встановлює всі деталі. Попередньо, 11-річний хлопчик випав з балкону сходового майданчика.
Це сталося, швидше за все, з 19 поверху житлового будинку. На жаль, дитина загинула.
Ймовірно, це самогубство
На місці зараз працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо внесення відомостей до реєстру Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".
Які існують версії
- У соціальних мережах люди, які могли знати сім'ю хлопчика, пишуть, що він був доброю дитиною. Однак були погані стосунки з татом.
- Деякі місцеві ЗМІ кажуть, що у хлопчика рік тому померла мама.
- У родині часто траплялися конфлікти, через що неповнолітній тікав із дому.
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