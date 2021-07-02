Авто влетіло в 3 людей на Одещині: загинули жінка з дитиною
2 липня 2021 , 13:19Читать новость на русском
Джерело:поліція Одещини
На трасі Одеса – Рені в Одеській області легковик Nissan здійснив наїзд на 3 пішоходів. Внаслідок цього загинула жінка та хлопчик.
Це сталося в Білгород-Дністровському районі ввечері 1 липня. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.
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Від удару розбилось авто
- За кермом автомобіля був 33-річний чоловік.
- Ще одну потерпілу в ДТП доставили до лікарні.
- Наразі невідомо, який її стан.
- На фото з місця помітно, що в автомобіля досить сильні пошкодження.
- В нього деформований капот і зламаний бампер.
- Також розбите лобове скло.
- Тому можна зробити висновок, що швидкість руху була досить високою.
Правоохоронці працюють на місці трагедії / Фото Нацполіції