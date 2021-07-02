Авто влетіло в 3 людей на Одещині: загинули жінка з дитиною

2 липня 2021 , 13:19
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Джерело:

поліція Одещини

На трасі Одеса – Рені в Одеській області легковик Nissan здійснив наїзд на 3 пішоходів. Внаслідок цього загинула жінка та хлопчик.

Це сталося в Білгород-Дністровському районі ввечері 1 липня. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

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Від удару розбилось авто

  • За кермом автомобіля був 33-річний чоловік.
  • Ще одну потерпілу в ДТП доставили до лікарні.
  • Наразі невідомо, який її стан.
  • На фото з місця помітно, що в автомобіля досить сильні пошкодження.
  • В нього деформований капот і зламаний бампер.
  • Також розбите лобове скло.
  • Тому можна зробити висновок, що швидкість руху була досить високою.


Правоохоронці працюють на місці трагедії / Фото Нацполіції

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Автор: Олександр Марчак