Це сталося в Білгород-Дністровському районі ввечері 1 липня. Правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

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Від удару розбилось авто

  • За кермом автомобіля був 33-річний чоловік.
  • Ще одну потерпілу в ДТП доставили до лікарні.
  • Наразі невідомо, який її стан.
  • На фото з місця помітно, що в автомобіля досить сильні пошкодження.
  • В нього деформований капот і зламаний бампер.
  • Також розбите лобове скло.
  • Тому можна зробити висновок, що швидкість руху була досить високою.

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Правоохоронці працюють на місці трагедії / Фото Нацполіції