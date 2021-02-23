На Одещині затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві вчительки Алли Кубякіної

Джерело:Думская
Слідчі встановили особу та затримали підозрюваного у розправі над 66-річною громадською діячкою та вчителькою Аллою Кубякіною. Жінку вбили ударами палиці по голові 18 січня.
Затриманим виявився місцевий мешканець 1962 року народження, а вдома у нього знайшли одяг зі слідами крові вбитої.
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Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
Алла Кубякіна 35 років працювала вчителем хімії та німецької мови, а з 2010 до 2020 років – очолювала Тарутинську районну організацію Товариства Червоного хреста України. Жінка працювала патронажною сестрою та вела низку гуманітарних проєктів.