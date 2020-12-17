Впродовж двох діб з моменту вбивства 55-річної таксистки правоохоронці таки знайшли та спіймали зловмисників, які можуть бути причетні до злочину. Ними виявилися 17-річний хлопець та старший від нього на рік юнак.

Розправу над жінкою спланував 17-річний мешканець Южного, повідомили у поліції Одеської області. Мотиви для злочину були корисливі.

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Підліток нібито хотів виправити свої фінансові проблеми.

Що відомо про вбивство водійки таксі на Одещині

Як з'ясували правоохоронці, зловмисники викликали машину та навмання назвали водійці адресу у селищі Любопіль. Коли жінка відвезла їх до місця призначення, їй завдали 11 ударів ножами.

Здобиччю зловмисників стали всього 1,5 тисячі гривень.



55-річну водійку таксі вбили заради 1,5 тисяч гривень / Фото пресслужби поліції Одеської області

Непогашені кредити

Щоб приховати злочин, ймовірні вбивці відтягли тіло на узбіччя, а на машині поїхали на околиці Одеси. Там вони закопали знаряддя вбивства та підпалили машину разом зі своїм верхнім одягом.



Зловмисники спалили автівку під Одесою / Фото пресслужби поліції Одещини

За даними слідчих, на вбивство обидва молодики зважилися через відсутність грошей для погашення кредитів. Гроші вони отримали для відкриття власного бізнесу.

Затримали обох підозрюваних у їхніх квартирах в Южному.

До 15 років тюрми

Дії зловмисників кваліфікували як умисне вбивство, знищення майна, незаконне заволодіння транспортним засобом. Крім того, до обвинувачення можуть додати ще статтю про розбійний напад. Якщо провину юнаків доведуть в суді, їм загрожує до 15 років ув'язнення.

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