На Одещині син колишнього поліцейського насмерть збив 33-річного велосипедиста. ДТП сталася у селищі Велика Михайлівка ввечері 2 січня.

За попередньою інформацією, водій Mercedes рухався занадто швидко і не встиг зреагувати вчасно. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

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Деталі ДТП на Одещині

30-річний водій іномарки скоїв зіткнення з велосипедом, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП велосипедист загинув на місці. Кермувальник автомобіля, аби приховати злочин, поклав загиблого у багажник і намагався з місця події втекти. Проте за півтора кілометра знов потрапив у ДТП, наїхавши на перешкоду.

Водія вже затримали правоохоронці. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження за статтею 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху.

Після затримання підозрюваного доставили до медичного закладу для проходження огляду на стан алкогольного і наркотичного сп’яніння. Тривають слідчі дії,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про загиблого

Родичі загиблого в інтерв'ю ТСН зазначили, що того трагічного дня чоловік велосипедом поїхав по підгузки для свого 10-місячного сина. Саме вони кажуть, що за кермом автомобіля, під колесами якого опинився чоловік, був син колишнього правоохоронця.

За словами родичів, у момент, коли водій клав тіло велосипедиста до багажника свого авто, його побачила жінка, яка живе неподалік. Вона почала кричати.



Місце ДТП на Одещині / Фото Нацполіції



Син колишнього поліцейського збив велосипедиста / Фото Нацполіції