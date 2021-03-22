На Одещині водій збив 13-річну дівчину, коли та переходила дорогу: школярка померла в лікарні

Джерело:Поліція Одещини
У селищі Чорноморське на трасі Одеса – Южне 21 березня Citroen наїхав на 13-річну дівчину. Її госпіталізували, але за кілька годин неповнолітня померла.
Водію Citroen – 37 років і він є жителем Одеси. Дівчина, яку він збив, була жителькою Лиманської селищної громади.
До теми На Київщині водій на Jeep збив 15-річного хлопця на переході: відео 18+
Як повідомив водій, дівчина зненацька вибігла на дорогу. Через це він не встиг вчасно пригальмувати.
Дитина знепритомніла та згодом її доправили до обласної клінічної лікарні. На жаль, лікарі не змогли її врятувати й за кілька годин вона померла.
Правоохоронці направили водія на медичний огляд, який показав, що він був тверезим. Також почали розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання у випадку доведення провини – 7 років в'язниці. Для встановлення всіх обставин мають провести низку експертиз.Зверніть увагу! У Балті на Одещині 16 березня місцевий житель на своєму BMW врізався у припарковану вантажівку DAF. Двоє 17-річних дівчат із легковика загинули на місці. А 21-річного хлопця, який був за кермом, госпіталізували з черепно-мозковими травмами та численними переломами.