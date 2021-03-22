У селищі Чорноморське на трасі Одеса – Южне 21 березня Citroen наїхав на 13-річну дівчину. Її госпіталізували, але за кілька годин неповнолітня померла.

Водію Citroen – 37 років і він є жителем Одеси. Дівчина, яку він збив, була жителькою Лиманської селищної громади.

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Деталі аварії

Як повідомив водій, дівчина зненацька вибігла на дорогу. Через це він не встиг вчасно пригальмувати.

Дитина знепритомніла та згодом її доправили до обласної клінічної лікарні. На жаль, лікарі не змогли її врятувати й за кілька годин вона померла.

Інша інформація про розслідування

Правоохоронці направили водія на медичний огляд, який показав, що він був тверезим. Також почали розслідування за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання у випадку доведення провини – 7 років в'язниці. Для встановлення всіх обставин мають провести низку експертиз.