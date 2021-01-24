Масштабна пожежа на базі відпочинку під Одесою: вщент згоріли 7 будиночків – фото, подробиці

24 січня 2021 , 11:59
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На Одещині надзвичайники загасили масштабну пожежу, яка сталася 23 січня на базі відпочинку. На щастя, у вогні ніхто не загинув і не постраждав.

Відпочинкова база нараховує 22 будинки, вона не діє вже близько 10 років. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

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Що відомо про пожежу

  • Повідомлення про загоряння бази відпочинку "Південна" до Служби порятунку "101" надійшло 23 січня о 21:39.
  • На місце пожежі в селі Сичавка Лиманського району прибули 5 одиниць техніки та 28 рятувальників.
  • Близько опівночі пожежу локалізували.
  • Вогонь повністю знищив 7 дерев’яних будинків та ще 2 – пошкодив.
  • Загиблих чи постраждалих внаслідок пожежі немає.
  • Причину загоряння та заподіяні збитки наразі встановлюють.


Під Одесою загорілася недіюча база відпочинку / Фото ДСНС


Під Одесою загорілася недіюча база відпочинку / Фото ДСНС

Що ускладнило гасіння пожежі

  • Сильні пориви вітру, велика відстань до найближчого джерела води та відсутність шляхів під'їзду.
  • Як повідомили місцеві ЗМІ, під час під'їзду до туристичної бази пожежні машини вгрузли в багнюці.