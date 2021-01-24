Масштабна пожежа на базі відпочинку під Одесою: вщент згоріли 7 будиночків – фото, подробиці

На Одещині надзвичайники загасили масштабну пожежу, яка сталася 23 січня на базі відпочинку. На щастя, у вогні ніхто не загинув і не постраждав.

Відпочинкова база нараховує 22 будинки, вона не діє вже близько 10 років. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

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Що відомо про пожежу

Повідомлення про загоряння бази відпочинку "Південна" до Служби порятунку "101" надійшло 23 січня о 21:39.

На місце пожежі в селі Сичавка Лиманського району прибули 5 одиниць техніки та 28 рятувальників.

Близько опівночі пожежу локалізували.

Вогонь повністю знищив 7 дерев’яних будинків та ще 2 – пошкодив.

Загиблих чи постраждалих внаслідок пожежі немає.

Причину загоряння та заподіяні збитки наразі встановлюють.



Під Одесою загорілася недіюча база відпочинку / Фото ДСНС



Під Одесою загорілася недіюча база відпочинку / Фото ДСНС

Що ускладнило гасіння пожежі