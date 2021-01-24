Масштабна пожежа на базі відпочинку під Одесою: вщент згоріли 7 будиночків – фото, подробиці
На Одещині надзвичайники загасили масштабну пожежу, яка сталася 23 січня на базі відпочинку. На щастя, у вогні ніхто не загинув і не постраждав.
Відпочинкова база нараховує 22 будинки, вона не діє вже близько 10 років. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.
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Що відомо про пожежу
- Повідомлення про загоряння бази відпочинку "Південна" до Служби порятунку "101" надійшло 23 січня о 21:39.
- На місце пожежі в селі Сичавка Лиманського району прибули 5 одиниць техніки та 28 рятувальників.
- Близько опівночі пожежу локалізували.
- Вогонь повністю знищив 7 дерев’яних будинків та ще 2 – пошкодив.
- Загиблих чи постраждалих внаслідок пожежі немає.
- Причину загоряння та заподіяні збитки наразі встановлюють.
Під Одесою загорілася недіюча база відпочинку / Фото ДСНС
Під Одесою загорілася недіюча база відпочинку / Фото ДСНС
Що ускладнило гасіння пожежі
- Сильні пориви вітру, велика відстань до найближчого джерела води та відсутність шляхів під'їзду.
- Як повідомили місцеві ЗМІ, під час під'їзду до туристичної бази пожежні машини вгрузли в багнюці.
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