Тримав корів на холоді: на Одещині покарали фермера

Джерело:Поліція Одещини
У селі Іванівської об'єднаної громади на Одещині на власника десятка корів склали протокол за жорстоке поводження з тваринами. Він тримав худобу просто неба, не зважаючи на зміну погоди.
Порушення виявив староста села. Він розповів про корів односельця поліції.
До теми В Одесі жінка викинула з 10 поверху кота і напівживого добивала ножем
Коли поліція перевіряла господарство, 39-річний господар тварин зазначив, що купив корів нещодавно. Через це він не встиг облаштувати приміщення для утримання худоби.
Корови на Одещині просто неба / Фото Національної Поліції
На чоловіка склали протокол за статтею про жорстоке поводження з тваринами. Йому тепер доведеться сплатити штраф від 5 100 до 8 500 гривень або відбути 15-денний арешт.
Також тварин можуть конфіскувати, якщо виявлять загрозу для їхнього життя чи здоров’я.