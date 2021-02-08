На Одещині винуватця ДТП з 9 загиблими посадили на 10 років

Джерело:Прокуратура Одеської області
Далекобійника, який перебував за кермом фури DAF та зіштовхнувся з маршруткою Mercedes у вересні 2019, засудили до 10 років ув'язнення. Такий вирок винесли в Овідіопольському районному суді Одеської області 8 лютого.
Як зазначили у прокуратурі, водій отримав максимальний термін ув'язнення за скоєне порушення.
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Від удару мікроавтобус винесло з дороги. Транспортний засіб зазнав серйозних ушкоджень. Водій, а також 8 пасажирів маршрутного таксі загинули на місці події.
Враховуючи тяжкість наслідків ДТП, прокурори вимагали від суду максимального покарання, яке передбачає відповідна стаття кримінального кодексу. Судді позицію сторони обвинувачення підтримали.