На Одещині винуватця ДТП з 9 загиблими посадили на 10 років

8 лютого 2021 , 19:30
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Джерело:

Прокуратура Одеської області

Далекобійника, який перебував за кермом фури DAF та зіштовхнувся з маршруткою Mercedes у вересні 2019, засудили до 10 років ув'язнення. Такий вирок винесли в Овідіопольському районному суді Одеської області 8 лютого.

Як зазначили у прокуратурі, водій отримав максимальний термін ув'язнення за скоєне порушення.

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Його визнали винним у порушенні правил дорожнього руху, які призвели до загибелі 9 людей.

Що відомо про жахливу аварію з 9 загиблими на Одещині

  • Як з'ясували слідчі, чоловік перевозив вантаж на замовлення одного з підприємств.
  • Рухаючись з Одеси на автопоїзді DAF TE 95 XF 430, водій не обрав безпечної швидкості.
  • Також під час руху на спуск далекобійник не врахував стану завантаженого авто.
  • Внаслідок цих порушень DAF виїхав на зустрічну смугу, де їхав Mercedes із пасажирами.

Від удару мікроавтобус винесло з дороги. Транспортний засіб зазнав серйозних ушкоджень. Водій, а також 8 пасажирів маршрутного таксі загинули на місці події.

Враховуючи тяжкість наслідків ДТП, прокурори вимагали від суду максимального покарання, яке передбачає відповідна стаття кримінального кодексу. Судді позицію сторони обвинувачення підтримали.