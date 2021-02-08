Далекобійника, який перебував за кермом фури DAF та зіштовхнувся з маршруткою Mercedes у вересні 2019, засудили до 10 років ув'язнення. Такий вирок винесли в Овідіопольському районному суді Одеської області 8 лютого.

Як зазначили у прокуратурі, водій отримав максимальний термін ув'язнення за скоєне порушення. Дивіться також На Рівненщині маршрутка зіткнулась зі снігоочисною машиною: є постраждалі – фото Його визнали винним у порушенні правил дорожнього руху, які призвели до загибелі 9 людей. Що відомо про жахливу аварію з 9 загиблими на Одещині Як з'ясували слідчі, чоловік перевозив вантаж на замовлення одного з підприємств.

Рухаючись з Одеси на автопоїзді DAF TE 95 XF 430, водій не обрав безпечної швидкості.

Також під час руху на спуск далекобійник не врахував стану завантаженого авто.

Внаслідок цих порушень DAF виїхав на зустрічну смугу, де їхав Mercedes із пасажирами. Від удару мікроавтобус винесло з дороги. Транспортний засіб зазнав серйозних ушкоджень. Водій, а також 8 пасажирів маршрутного таксі загинули на місці події. Враховуючи тяжкість наслідків ДТП, прокурори вимагали від суду максимального покарання, яке передбачає відповідна стаття кримінального кодексу. Судді позицію сторони обвинувачення підтримали.