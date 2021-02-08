На Одещині винуватця ДТП з 9 загиблими посадили на 10 років
Далекобійника, який перебував за кермом фури DAF та зіштовхнувся з маршруткою Mercedes у вересні 2019, засудили до 10 років ув'язнення. Такий вирок винесли в Овідіопольському районному суді Одеської області 8 лютого.
Джерело:Прокуратура Одеської області
Як зазначили у прокуратурі, водій отримав максимальний термін ув'язнення за скоєне порушення.
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Що відомо про жахливу аварію з 9 загиблими на Одещині
- Як з'ясували слідчі, чоловік перевозив вантаж на замовлення одного з підприємств.
- Рухаючись з Одеси на автопоїзді DAF TE 95 XF 430, водій не обрав безпечної швидкості.
- Також під час руху на спуск далекобійник не врахував стану завантаженого авто.
- Внаслідок цих порушень DAF виїхав на зустрічну смугу, де їхав Mercedes із пасажирами.
Від удару мікроавтобус винесло з дороги. Транспортний засіб зазнав серйозних ушкоджень. Водій, а також 8 пасажирів маршрутного таксі загинули на місці події.
Враховуючи тяжкість наслідків ДТП, прокурори вимагали від суду максимального покарання, яке передбачає відповідна стаття кримінального кодексу. Судді позицію сторони обвинувачення підтримали.
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