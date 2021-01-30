На Одещині забезпечили проїзд дорогами загального користування

В Одеській області відновили проїзд на дорогах загального користування. Проїзд забезпечено попри негоду – заторів немає.

Джерело: ДСНС

Загалом з 26 січня в Одеській області здійснено 118 виїздів працівниками ДСНС для вилучення автотранспортної техніки та розчищення доріг.

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"Служба автомобільних доріг в Одеській області повідомляє, що 30 січня з 18:00 – знімаються всі раніше введені обмеження руху транспортних засобів мережею автомобільних доріг загального користування державного значення, – зазначили у пресслужбі.

Згідно з інформацією ДСНС, 29 січня службою автомобільних доріг було знято обмеження руху легкового транспорту.

Без змін залишалася заборона руху великовагових транспортних засобів та пасажирських автобусів.

Негода в Одеській області: головне

Через негоду в Одеській області значно ускладнився рух – на дорогах утворилися кілометрові затори.

На трасі Київ – Одеса затор розтягнувся аж на 30 кілометрів. У снігових заметах на трасі М-05 застрягли вантажівки та автобуси, водночас рух у напрямку Києва було закрито.

Внаслідок негоди на Одещині був заблокований проїзд до деяких населених пунктів. Через сильні снігопади – закрили аеропорт.

Через негоду на Одещині 30 січня швидка медична допомога не змогла вчасно прибути на виклик. Не вдалося врятувати новонароджену дитину.