В Одеській області відновили проїзд на дорогах загального користування. Проїзд забезпечено попри негоду – заторів немає.

Джерело: ДСНС

Загалом з 26 січня в Одеській області здійснено 118 виїздів працівниками ДСНС для вилучення автотранспортної техніки та розчищення доріг.

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"Служба автомобільних доріг в Одеській області повідомляє, що 30 січня з 18:00 – знімаються всі раніше введені обмеження руху транспортних засобів мережею автомобільних доріг загального користування державного значення, – зазначили у пресслужбі.

Згідно з інформацією ДСНС, 29 січня службою автомобільних доріг було знято обмеження руху легкового транспорту.

Без змін залишалася заборона руху великовагових транспортних засобів та пасажирських автобусів.

Зверніть увагу! Через негоду на Одещині 30 січня швидка медична допомога не змогла вчасно прибути на виклик. Не вдалося врятувати новонароджену дитину.

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