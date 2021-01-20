На Одещині вбили громадську діячку Аллу Кубякіну: деталі
В Одеській області знайшли мертвою Аллу Кубякіну – педагогиню й громадську діячку. Вона 10 років працювала у Червоному хресті. Її кілька разів вдарили по голові дерев'яною палицею.
Вбивство сталось ввечері у селищі Тарутине на півдні Одещини. Про злочин повідомляє місцевий сайт "Думская".
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Кубякіну знайшли в приміщенні недіючої бібліотеки на Широкій вулиці.
В Одесі вбили Аллу Кубякіну: що про неї відомо
- Їй було 66 років. Кубякіна педагог і громадський діяч.
- Вона закінчила Одеський державний університет імені Мечникова і 35 років пропрацювала вчителем німецької мови та хімії.
- У 2010-2020 роках очолювала Тарутинську районну організацію Товариства Червоного хреста України, вела ряд гуманітарних проєктів.
- У 2010-му балотувалася до Одеської міської ради.
Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство". Наразі правоохоронці не знають мотиви злочину та особу, яка його скоїла. Триває розшук.
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