Жахлива аварія сталася на пішохідному переході біля села Петродолинське Одеської області ввечері 20 грудня. Молодий чоловік на елітному Toyota Prado переїхав сімейну пару, яка перетинала дорогу.

48-річний чоловік та молодша за нього на 4 роки жінка загинули на місці інциденту, повідомили у пресслужбі поліції Одеської області. Власника ж позашляховика затримали слідчі.

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Водія відправили на медичний огляд, а машину поставили на арешт-майданчик.

Що відомо про смертельну аварію за участю Toyota Prado на Одещині

За даними слідчих, ДТП сталася на автошляху Одеса – Рені. Водій "японця" не встиг загальмувати при появі пішоходів та на чималій швидкості збив їх. Від удару чоловік та жінка відлетіли на досить довгу відстань. Вони загинули на місці інциденту.



Toyota Prado зніс двох людей на пішохідному переході / Фото поліції Одещини

На місці події працювали правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху що призвело до загибелі людей.

Якщо провину власника позашляховика визнає суд, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення із забороною керувати машинами після звільнення на 3 роки.