На Одещині службовий пес знайшов 15 кілограмів контрабандного бурштину

Джерело:

фейсбук Державної митної служби

В Одеській області службовий пес знайшов контрабандний бурштин загальною вагою 15 кілограмів. "Сонячне каміння" намагалися завантажити на пором, який плив з Чорноморська до Туреччини.

Громадянин Туреччини хотів приховати від митного контролю 17 пакунків з прикрасами із бурштину.

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Пес допоміг знайти контрабандний бурштин

  • Однак ягдтер'єр Бакс, який пройшов спеціальну підготовку з пошуку бурштину, став на заваді.
  • Пес виявив вироби під час митно-прикордонного огляду вантажівки.
  • Пакунки загальною вагою приблизно 15 кілограмів були в кабіні водія під обшивкою.
  • У результаті зловмисник не зміг завантажити контрабанду на пором, який плив з Чорноморська до Туреччини.
  • Бурштинові прикраси вилучили за протоколом про порушення митних правил. Їхню вартість визначить товарознавча експертиза, а подальшу долю – вирішить суд.
Зверніть увагу! Нещодавно на Рівненщині Служба безпеки України попередила контрабанду 260 кілограмів бурштину. Вартість "сонячного каміння" становила майже 2 мільйони гривень.