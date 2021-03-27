На Одещині службовий пес знайшов 15 кілограмів контрабандного бурштину
-
В Одеській області службовий пес знайшов контрабандний бурштин загальною вагою 15 кілограмів. "Сонячне каміння" намагалися завантажити на пором, який плив з Чорноморська до Туреччини.
Джерело:фейсбук Державної митної служби
Громадянин Туреччини хотів приховати від митного контролю 17 пакунків з прикрасами із бурштину.
Читайте також Вилучили бурштину на 11 мільйонів гривень: СБУ затримала контрабандистів – фото і відео
Пес допоміг знайти контрабандний бурштин
- Однак ягдтер'єр Бакс, який пройшов спеціальну підготовку з пошуку бурштину, став на заваді.
- Пес виявив вироби під час митно-прикордонного огляду вантажівки.
- Пакунки загальною вагою приблизно 15 кілограмів були в кабіні водія під обшивкою.
- У результаті зловмисник не зміг завантажити контрабанду на пором, який плив з Чорноморська до Туреччини.
- Бурштинові прикраси вилучили за протоколом про порушення митних правил. Їхню вартість визначить товарознавча експертиза, а подальшу долю – вирішить суд.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter