Приїхав збирати інформацію: на Одещині СБУ спіймала командира ДРГ терористів – відео

16 лютого 2021 , 12:17
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Джерело:

СБУ

Бойовик з армії російських окупантів займається тероризмом з 2014 року. За майже 7 років служби на агресорів, він вчинив чималу кількість злочинів на Луганщині, та займався збором секретних даних на вільній від Росії території.

Контррозвідники СБУ з'ясували, що до Одещини прибув терорист з чималим послужним списком. Росіяни заслали його для збору інформації про військові об'єкти.

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Затримали зловмисника бійці "Альфи" разом зі слідчими та представниками прокуратури.

Що відомо про затримання керівника диверсійно-розвідувальної групи бойовиків на Одещині

  • Згідно з матеріалами справи, уродженець Луганщини у 2014 брав участь у захопленні будівлі СБУ.
  • Після захоплення частини області бойовик брав участь у війні в складі "3-го Станично-Луганського батальйону ПДВ ДШБ" та був командиром ДРГ.
  • Уходити зі служби на боці Росії він не збирався. На підконтрольну Києву територію чоловік прибув для подальшого скоєння злочинів.

Наразі зловмиснику вже повідомили про підозру в участі у терористичній організації. Судді обрали для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Якщо провину чоловіка визнає суд, йому загрожує від 8 до 15 років ув'язнення.

Дивіться відео з затриманим на Одещині терористом: