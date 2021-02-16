Бойовик з армії російських окупантів займається тероризмом з 2014 року. За майже 7 років служби на агресорів, він вчинив чималу кількість злочинів на Луганщині, та займався збором секретних даних на вільній від Росії території.

Контррозвідники СБУ з'ясували, що до Одещини прибув терорист з чималим послужним списком. Росіяни заслали його для збору інформації про військові об'єкти.

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Затримали зловмисника бійці "Альфи" разом зі слідчими та представниками прокуратури.

Що відомо про затримання керівника диверсійно-розвідувальної групи бойовиків на Одещині

Згідно з матеріалами справи, уродженець Луганщини у 2014 брав участь у захопленні будівлі СБУ.

Після захоплення частини області бойовик брав участь у війні в складі "3-го Станично-Луганського батальйону ПДВ ДШБ" та був командиром ДРГ.

Уходити зі служби на боці Росії він не збирався. На підконтрольну Києву територію чоловік прибув для подальшого скоєння злочинів.

Наразі зловмиснику вже повідомили про підозру в участі у терористичній організації. Судді обрали для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Якщо провину чоловіка визнає суд, йому загрожує від 8 до 15 років ув'язнення.

Дивіться відео з затриманим на Одещині терористом: