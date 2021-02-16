Приїхав збирати інформацію: на Одещині СБУ спіймала командира ДРГ терористів – відео
Бойовик з армії російських окупантів займається тероризмом з 2014 року. За майже 7 років служби на агресорів, він вчинив чималу кількість злочинів на Луганщині, та займався збором секретних даних на вільній від Росії території.
Джерело:СБУ
Контррозвідники СБУ з'ясували, що до Одещини прибув терорист з чималим послужним списком. Росіяни заслали його для збору інформації про військові об'єкти.
Дивіться також У Києві СБУ впіймала "політтехнолога": займався антиукраїнською пропагандою на Донбасі
Що відомо про затримання керівника диверсійно-розвідувальної групи бойовиків на Одещині
- Згідно з матеріалами справи, уродженець Луганщини у 2014 брав участь у захопленні будівлі СБУ.
- Після захоплення частини області бойовик брав участь у війні в складі "3-го Станично-Луганського батальйону ПДВ ДШБ" та був командиром ДРГ.
- Уходити зі служби на боці Росії він не збирався. На підконтрольну Києву територію чоловік прибув для подальшого скоєння злочинів.
Наразі зловмиснику вже повідомили про підозру в участі у терористичній організації. Судді обрали для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Якщо провину чоловіка визнає суд, йому загрожує від 8 до 15 років ув'язнення.
Дивіться відео з затриманим на Одещині терористом:
Поділитися новиною